Incidente lungo la Lecco Bergamo: auto finisce fuori strada

Incidente con auto ribaltata nella tarda serata di ieri, venerdì 23 settembre, lungo la Lecco-Bergamo. Alle 23.30 è scattato l'allarme nel rione di Maggianico, a poca distanza dal confine con Vercurago, dove la vettura è finita "girata" su un lato dopo essere uscita di strada, rompendo il guard Raul e finendo nel prato. Nonostante lo spavento iniziale non ci sono state, per fortuna, persone ferite in modo gravo.

All'arrivo dei Vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto dal comando di Lecco, l'uomo che si trovava all'interno dell'auto era già uscito in modo autonomo, pur riportando alcune contusioni e un forte spavento. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza la zona, abbastanza trafficata anche a quell'ora.