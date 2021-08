Statale 36: incidente a Lierna, soccorsi al lavoro in codice rosso

Varie squadre sono entrate in azione lungo la carreggiata sud: sul posto anche un elicottero

Incidente dalle gravi conseguenze lungo la Strada Statale 36 all'altezza della galleria Sornico, territorio comunale di Lierna, in direzione sud. Intorno alle ore 11 di martedì 17 agosto due autovetture si sarebbero scontrate nel tratto in discesa, rendendo necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112).

La centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha fatto muovere i volontari del Soccorso Bellanese, quelli della Croce Rossa di Colico, un'automedica fatta arrivare da Lecco e anche un elicottero, decollato dalla base di Villa Guardia (Como); allertati anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Codice rosso

Sono almeno due le persone coinvolte, tra cui un uomo di 39 anni; uno sarebbe in condizioni gravi a causa di un trauma toracico e addominale, tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Momentaneamente chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro stradale.