Scontro tra auto sulla Briantea: cinque ricoverati, due sono gravi

Cinque feriti nel pomeriggio brianzolo. Intorno alle 16.30 due autovetture si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 342 "Briantea", lì dove si trova la rotonda che regola l'incrocio con via Milano. Secondo quanto raccolto, una delle due quattro ruote è stata semidistrutta a causa della forza dell'impatto: sul posto sono state richiamate le ambulanze di Croce Bianca di Calco, Croce Rossa di Casatenovo e Croce Bianca di Giussano, unitamente ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale, a un'automedica arrivata dal Monzese e all'elicottero di Villa Guardia (Como), già operativo per un incidente avvenuto poco prima lungo la Strada Statale 36.

Cinque feriti

Secondo quanto riferito da fonti di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 57 anni è stato trasferito con un politrauma all'ospedale "Manzoni" di Lecco, un 69enne è stato portato, con un politrauma toraco-addominale, in codice rosso all'ospedale di Varese, una donna di 64 anni, con un trauma addominale, è stata ricoverata in codice giallo all'ospeale San Gerardo Monza, mentre una 38enne e un 41enne, con un trauma da cintura, sono finiti in codice giallo all'ospedale "Mandic" di Merate.