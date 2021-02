Brutto incidente in corso Emanuele Filiberto: giovane si ribalta con la sua Panda, ferito il conducente

Violento incidente nella serata di sabato 13 febbraio in corso Bergamo, nel rione di Maggianico di Lecco. Intorno alle ore 20 un giovane di 22enne ha perso il controllo della sua Fiat Panda a causa, pare, della sostenuta velocità che stava tenendo mentre era in viaggio verso il centro del capoluogo; arrivato all'altezza della rotonda che regola l'intersezione con via Gondola avrebbe perso il controllo della propria quattro ruote, sbattendo contro la segnaletica verticale e un palo della luce, per poi fermare la propria corsa a testa in giù all'altezza della nota pasticceria Arnold, circa duecento metri più avanti.

Soccorritori in campo

Il giovane sarebbe sceso autonomamente dalla sua autovettura, ma la chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112) si è comunque resa necessaria: sul posto si sono portati i volontari della Croce San Nicolò e il personale a bordo di un'automedica, oltre agli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, gli addetti di Anas e di Enel. Al giovane, trasferito in ospedale, è stato assegnato il codice giallo ed è stato trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza