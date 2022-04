Scontro tra auto in corso Bergamo: due feriti a Maggianico

Incidente nella serata di Lecco. Intorno alle 18.30 due automobili si sono scontrate in corso Bergamo, all'incrocio con il vialetto che collega con un complesso residenziale rintracciabile all'altezza dell'istituto bancario che si affaccia sulla trafficata via del rione di Maggianico: stando a quanto appreso due persone, due maschi di 28 e 63 anni, sono rimasti feriti a causa del sinistro, che ha richiamato sul posto i Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i pompieri e la Polizia locale per i rilievi del caso.

Le due persone coinvolte sono state trasportate in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco per gli accertamenti del caso.