Schianto auto-moto a Maggianico: due feriti

Serio incidente a Maggianico nel corso della mattinata di sabato 4 marzo. Poco dopo le 9.15 un'automobile e una motocicletta sono venute a contatto all'incrocio tra corso Emanuele Filiberto e via dell'Armonia, strada che porta verso la Chiesa di Sant'Andrea. Per cause al vaglio della Polizia locale, la Kawasaki guidata da un 19enne e l'autovettura su cui viaggiava una donna di 69 anni si scono scontrate violentemente, tanto che la due ruote si è letteralmente accartocciata su sé stessa.

Sul posto sono stati richiamati in codice rosso i volontari di Lecco Soccorso e della Croce Rossa di Lecco, unitamente a un'automedica fatta arrivare dal vicino ospedale di Lecco. Proprio al nosocomio "Manzoni" sono stati trasferiti i due feriti, ricoverati in codice giallo per la somministrazione delle cure del caso. Chiaramente il traffico in transito ha risentito sensibilmente dell'incidente, risultando rallentato per un po' di tempo.