Rimorchio si ribalta sulla Provinciale di Malgrate

Disagi per la viabilità nella mattinata di lunedì 15 maggio. Poco dopo le 8 un rimorchio si è ribaltato lungo la strada provinciale che collega Lecco a Malgrate, in direzione della frazione Fabusa, chiudendo di fatto la corsia di marcia al traffico veicolare. Si tratterebbe di un carrello utilizzato per il trasporto di cibo e bevande di quelli che si vedono negli street food come il Mercato Europeo che si è chiuso domenica sera.

Sul posto le forze dell'ordine - carabinieri e polizia locale -, incaricate di gestire il traffico in transito: inevitabili i rallentamenti per chi percorre quel tratto di strada, anche se non si registrano conseguenze particolarmente pesanti né feriti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti per il recupero di un rimorchio ribaltato: usando il TirFor hanno raddrizzato il mezzo, ripristinando la circolazione nel giro di un'ora e mezza.