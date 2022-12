Scontro auto-moto sulla Provinciale di Malgrate: paura per un 30enne

Nuovo incidente sulle strade lecchesi. Intorno alle 9 di venerdì 2 dicembre un furgoncino e una moto, uno scooter, si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale e viale Italia, a ridosso del lungolago di Malgrate: un incrocio noto per essere abbastanza pericoloso, vista la velocità con la quale viaggiano i veicoli in direzione Valmadrera. Spavento per 30enne alla guida della due ruote, rovinato a terra: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato in codice rosso le squadre di soccorso.

Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica: fortunatamente l'impatto non ha generato gravi ferite ai danni della persona rimasta ferita, trasportata in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. La zona è stata delimitata per permettere l’esecuzione dei rilievi da parte delle forze dell'ordine.