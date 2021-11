Cade dalla moto mentre raggiunge la Provinciale: ragazzino ricoverato

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di venerdì 5 novembre a Malgrate. Intorno alle 15.30 i volontari della Croce Rossa di Lecco si sono portati all'incrocio tra la Provinciale di Malgrate e via Valforca, stretta strada dal fondo in porfido dov'era caduto poco prima un 16enne: il ragazzino, infatti, sarebbe scivolato mentre viaggiava in discesa per raggiungere l'arteria principale. Il personale sanitario, chiamato a intervenire grazie alla chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), è stato stabilizzato e trasportato in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti.

Sul posto, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, anche gli agenti della Polizia Locale.