Perde il controllo dell'auto e sfonda una vetrina a Malgrate: grave automobilista

Brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 gennaio a Malgrate, in via Roma. Intorno alle 15.30 i mezzi di soccorso hanno raggiunto il "China Market" che si trova nella frazione del Porto: l'automobilista alla guida di una Yaris di colore rosso, in arrivo da Pescate, si è immesso nella circolazione all'altezza della rotonda con Ponte Azzone Visconti, poi ha preso via Roma in direzione ponte "nuovo”, quindi, probabilmente a causa di un malore, ha tagliato la corsia in contromano, ha centrato due vetture in sosta a lato della carreggiata e ha letteralmente abbattuto la vetrina dell'esercizio commerciale.

I soccorsi: quattro persone coinvolte

Complessivamente sono state coinvolte quattro persone, di età compresa tra 47 e 53 anni: sul posto sono state inviate ben tre autoambulanze di Croce Rossa di Lecco e Valmadrera, oltre a un'automedica e a un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como): l'uomo alla guida dell'utilitaria è stato stabilizzato, caricato sul mezzo aereo e trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo; molto meno serie le condizioni delle altre tre persone. I rilievi sono stati affidati a carabinieri e agenti della locale; inevitabili i forti disagi per la circolazione stradale.