Scontro auto-moto sulla Provinciale: traffico bloccato sul lago

Serio incidente a Mandello del Lario. Due mezzi, un'Apecar in fase di svolta e una motocicletta sulla corsia di marcia, si sono scontrati all'altezza del negozio di abiti da sposa che si trova al confine con Olcio, frazione del popoloso comune del Basso lago lecchese, lungo la frequentata Strada Provinciale 72. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e del Soccorso Bellanese, supportati da quello giunto in loco a bordo di un'automedica.

Ricovero in codice rosso

Nello scontro, che ha portato al quasi rovesciamento del mezzo leggero, sono coinvolti un 37enne e un 63enne, interessati dalle cure di primo soccorso in codice giallo: il più giovane è stato poi ricoverato in ospedale in codice rosso, mentre il guidatore dell'Apecar è stato liberato dalle lamiere e successivamente ricoverato in "giallo" con dolori alla schiena e alla spalla. Allertati anche i carabinieri, la Polstrada e i vigili del fuoco. I forti rallentamenti del traffico sono stati registrati in entrambi i sensi di marcia.