Scivola dalla moto nella notte: ricoverato

Incidente notturno a Mandello del Lario. Poco prima delle 4 di mercoledì 18 ottobre un uomo di 58 anni è caduto dalla sua moto mentre si trovava in via Giuseppe Parini, all'incrocio con via Antonio Carcano e con l'omonima azienda. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue 112) ha messo in moto la macchina dei soccorsi gestita da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che hanno stabilizzato il motociclista e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale: giunto presso il nosocomio Manzoni di Lecco intorno alle 4.30, è stato ricoverato in codice verde.