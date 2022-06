Grave incidente tra auto a Merate: coinvolta anche una giovanissima

Serio incidente a Merate nella tarda serata di mercoledì 1 giugno. Intorno alle 21.30 due autovetture si sono scontrate a poca distanza dall'incrocio tra via Como e via Laghetto: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha consentito d'inviare sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Merate, che sono sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e, tramite l'utilizzo di cesoie e divaricatori, hanno estratto la persona all'interno dell'auto ribaltata per poi consegnarla alle cure dei sanitari.

Coinvolta una giovanissima

Quattro le persone complessivamente coinvolte: si tratta di una giovanissima di solo un anno, di una 32enne, di un 38enne e di una 70enne, prese in carico dai volontari della Croce Rossa di Merate e della Croce Bianca di Merate, oltre che dal personale giunto a bordo di un'autoinfermieristica in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) e poi dirottato in codice giallo verso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, abilitato per il volo notturno, e poi verso Galbiate per un secondo incidente. Rilievi affidati ai carabinieri.

Stando a quanto riferito da fonti di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, la 32enne si è procurata la frattura di un arto superiore, un trauma al bacino e contusioni abrase agli arti inferiori, traumi che hanno reso necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale di Lecco; la donna di 70 anni, invece, ha rimediato una contusione al torace ed è stata trasferita in codice verde allo stesso "Manzoni". Apparentemente illeso l'uomo di 38 anni, comunque trasferito in codice verde al "Mandic" di Merate, così come la bambina di un anno, ricoverata comunque a Lecco in codice giallo per accertamenti.