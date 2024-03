Si ribalta e colpisce un'altra auto: allarme a Merate

Grosso spavento per un 60enne. Intorno alle 14 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incidente avvenuto lungo via Gaetano Donizetti, a Merate: l'uomo, alla guida della propria autovettura, avrebbe perso il controllo del veicolo, ribaltandosi e sbattendo contro un'auto in sosta a lato della carreggiata.

Sul posto si sono catapultati i sanitari del Soccorso Cisanese, unitamente alla Polizia locale incaricata di eseguire i rilievi e ricostruire le cause dell'accaduto: l'uomo è stato sottoposto alle cure e trasferito in ospedale per il ricovero.

Trasportato presso il nosocomio Mandic, è stato accettato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti di rito.