Incidente con un bus coinvolto in via della Costituzione. Soccorsa una donna, traffico in tilt

Incidente con un pullman coinvolto, una persona investita e soccorsa e il traffico in tilt alla rotonda tra via Leonardo da Vinci e via della Costituzione. Il sinistro che - stando alle prime informazioni a disposizione - avrebbe coinvolto un bus, è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, martedì 28 maggio nella zona centrale di Lecco. Una donna di 50 anni sarebbe stata investita e immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto - nella tratta di strada tra gli uffici della Questura e il vecchio tribunale - sono stati inviati con urgenza un'ambulanza della Croce Rossa e l'auto con il medico da parte della centrale di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Manzoni di Lecco. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Lecco.

Nel giro di pochi minuti il traffico dell'ora di punta in ingresso e in uscita dal ponte Kennedy è rimasto bloccato. Per motivi di sicurezza e per l'impossibilità di transitare per gli spazi ridotti a seguito dell'incidente del mezzo pesante, gli altri bus in arrivo sono stati fatti fermare momentaneamente a lato di via Leonardo da Vinci. Lunghe le code e i rallentamenti fino a Valmadrera.