Si ribalta con l'auto sulla Provinciale: paura per un 18enne

Paura per un 18enne nella tarda mattinata di mercoledì 10 agosto. Intorno alle 11.30 il ragazzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato mentre era alla guida della sua automobile lungo la Strada Provinciale 54 a Missaglia, lì dove si trova la curva del centro sportivo. Il serio incidente ha mobilitato varie squadre di soccorritori: sul posto sono arrivati i pompieri da Lecco e Merate, che hanno estratto il ragazzo dall'abitacolo, i volontari della Croce Rossa di Casatenovo, un'automedica e anche l'elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza fatto decollare dalla base di Bresso (Milano), atterrato direttamente sulla striscia d'asfalto.

I soccorsi

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia Locale, mentre la circolazione risulta essere paralizzata vista la necessaria chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. Il ragazzo verserebbe in condizioni serie, ma non preoccupanti: una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale, usando l'eliambulanza, dov'è stato ricoverato in codice giallo.