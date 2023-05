Sbatte contro il muro della Statale 36 all'alba: ricoverato

Incidente all'alba lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 6 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata dopo il sinistro che ha coinvolto un uomo di 66 anni in viaggio in direzione Milano. Secondo quanto appreso, il mezzo guidato dallo stesso sarebbe andato a sbattere contro il muro della galleria del Monte Barro e l'impatto gli avrebbe provocato delle ferite.

Scattati in codice giallo, i volontari della Croce Rossa di Lecco hanno raggiunto il 66enne, l'hanno stabilizzato e trasferito in ambulanza presso l'ospedale Manzoni di Lecco: giunto al nosocomio di via dell'Eremo, l'uomo è stato ricoverato in codice verde. La circolazione stradale risulta essere regolare.