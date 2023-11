Scontro tra auto sulla Statale 36, solito caos a Lecco

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Tre mezzi si sono scontrati all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione sud, intorno alle 11.30 di sabato 4 novembre: gli autoveicoli sono venuti a contatto lungo la corsia di sorpasso e questo ha generato immediatamente dei rallentamenti, acuiti dal cantiere per il teleriscaldamento che impedisce parzialmente il passaggio dei mezzi in via Amendola. Caos anche negli snodi viabilistici principali della città capoluogo.

Nell'incidente si sono feriti una 48enne e un 58enne, soccorsi dai volontari della Croce Rossa di Lecco e trasferiti in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto anche i tecnici di Anas e la Polstrada.