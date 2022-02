Scontro sulla Provinciale a Monticello: auto contro auto, una si ribalta

Scontro tra auto nella serata di Monticello Brianza. Poco prima delle 22 di domenica 20 febbraio due autovetture sono venute a contatto all'altezza della rotonda che si trova tra la Strada Provinciale 51 e la Strada Provinciale 54, lungo il tratto di via Besozzi. L'impatto tra i due mezzi ha causato il rovesciamento di una delle automobili e ha reso necessaria la chiamata ai soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le ambulanze dei volontari della Croce Bianca di Besana e della Croce Rossa di Casatenovo, oltre ai pompieri del Distaccamento volontari di Merate e ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile che fanno capo alla Compagnia di Merate. Fortunatamente le due persone coinvolte, un uomo di 42 anni e una donna di 40, non hanno riscontrato gravi danni dal punto di vista sanitario e sono state ricoverate in codice verde presso l'ospedale “Mandic” per gli accertamenti del caso.