Incidente nella galleria del Moregallo: Diego non ce l'ha fatta, morto il 21enne

Si è spento dopo ore di lotta Diego Maccarana, 21enne di Muggiò (Monza e Brianza) ricoverato da sabato all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Il ragazzo brianzolo è morto nel pomeriggio di domenica a causa delle gravi ferite rimediate nel tardo pomeriggio precedente a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria del Moregallo, tratto della Strada Provinciale 583 che collega Valmadrera alla sponda occidentale di Mandello del Lario.

Le condizioni del giovane, che sarebbe rovinato a terra con la sua Kawasaki Ninja dopo un tocco con la marmitta di una Honda in viaggio nella medesima direzione - da Oliveto Lario verso la città - ma rimasta in piedi, erano apparse molto gravi sin dal trasferimento presso il nosocomio: in un primo momento l'intervento era stato contrassegnato da un codice giallo, ma l'arrivo al Pronto soccorso di via dell'Eremo era avvenuto in codice rosso a causa del politrauma rimediato.

Sul caso indagano i carabinieri intervenuti lungo il frequentato tratto, già tristemente noto per essere stato teatro d'incidenti stradali rivelatisi mortali.