Frontale fra due auto in galleria: automobilista di 37 anni perde la vita

Tragico incidente lungo la strada Provinciale 583, nella galleria del Moregallo: un uomo ha perso la vita e un altro è in condizioni gravi.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18 nel tunnel che collega Valmadrera con Onno, e che rimane nel territorio comunale di Mandello. Due auto si sono scontrate frontalmente; stando alle prime informazioni raccolte, all'origine dello scontro vi sarebbe una manovra di sorpasso non riuscita, ma l'esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Violentissimo l'impatto, che non ha ha lasciato scampo a un uomo di 37 anni. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La centrale di Areu ha inviato l'ambulanza del Lecco Soccorso, un'autoinfermieristica e l'elicottero partito dal Sant'Anna di Como. L'altro automobilista coinvolto, un 46enne, è stato caricato a bordo del mezzo aereo e trasferito a Varese Circolo, dove è giunto in codice rosso. Ha riportato un trauma toracico, le sue condizioni sono gravi.

In galleria, per agevolare il soccorso e rimuovere i mezzi incidentati dalla carreggiata, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco. Durante le operazioni la SP583 è stata interdetta al traffico.

