Statale 36, altro incidente: scontro mortale tra auto e moto

Gravissimo incidente lungo la Strada Statale 36, già interessata nel pomeriggio di domenica da un sinistro. Intorno alle ore 20 un'automobile e una motocicletta sarebbero venute a contatto all'interno della galleria Dorio, in direzione sud (km 83), e l'incidente ha provocato il decesso di una persona, morta carbonizzata; ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, le cui generalità non sono state al momento rese note.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono state inviate gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco, con un'autopompa dal Distaccamento Volontari di Bellano e una dal Distaccamento di Morbegno, oltre ai volontari della Croce Rossa di Colico e all'automedica inviata da Nuova Olonio (Sondrio). La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l'esecuzione dei rilievi e la messa in sicurezza del fondo stradale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena sarà possibile.