Brianza, un'altra tragedia: morto un ragazzo a Verderio

Altra tragedia lungo le strade lecchesi. Intorno alle 20.30 di lunedì 5 giugno un ragazzo di 29 anni ha perso la vita lungo via per Cornate, a Verderio: il giovane era alla guida della sua auto quando, dopo averne perso il controllo, è andato a sbattere contro il muro di recinzione di una casa posta dall'altra parte della carreggiata. L'auto si è accartocciata su sè stessa e le condizioni del giovane sono apparse subito più che disperate: il decesso è stato dichiarato rapidamente dai volontari della Croce Bianca di Merate inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza insieme a un'automedica e a un'autoinfermieristica. Ai pompieri è stato affidato il compito di estrarre il corpo dall'auto, mentre la strada provinciale 55 è stata chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia per permettere l'esecuzione delle operazioni di soccorso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Merate. Dalle prime informazioni a disposizione sembra che il ragazzo abbia fatto tutto da solo mentre percorreva il lungo rettilineo brianzolo, di conseguenza sono da accertare con precisioni le cause che hanno portato allo sbandamento dall'esito mortale.