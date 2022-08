Tradito da un malore, sbatte con l'auto contro una casa: morto Francesco Maggioni

Tragedia a Olgiate Molgora. Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 agosto Francesco Maggioni, classe 1969 residente in paese, ha perso la vita scontrandosi contro il muro di un'abitazione posta all'angolo tra via Vittorio Veneto e via del Centenario, nella zona della locale stazione ferroviaria. L'uomo, che sarebbe stato tradito da un improvviso malore, è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Merate e dal personale giunto a bordo di un'automedica, inoltre è stato fatto arrivare in zona l'elisoccorso decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per il conducente, però, non c'è stato nulla da fare: il decesso del 52enne è stato inevitabile. In loco sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, oltre ai carabinieri e alla polizia locale. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.