Scontro auto-moto in corso Matteotti: giovane finisce in ospedale

Sono intervenuti in codice rosso i volontari della Croce San Nicolò e il personale arrivato a bordo di un'automedica in corso Giacomo Matteotti, frequentatissima arteria che taglia verticalmente di Lecco. Intorno alle 17.20 un'automobile e un ciclomotore, cilindrata 50cc, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Orlando Sora, all'altezza del nuovo Ostello della Gioventù costruito nel rione di San Giovanni.

Soccorso dai passanti

Stando a quanto ricostruito, il 18enne che era in viaggio sulla due ruote, dalla quale è stato sbalzato a causa dell'urto, non avrebbe perso conoscenza ed è stato soccorso da vari passanti; dopo l'intervento dei sanitari, infatti, il codice di gravità è stato declassato in "giallo" ("mediamente critico"). Chiamate a intervenire anche due pattuglie della Polizia Locale di Lecco; inevitabile qualche ripercussione sull'intenso traffico di autoveicoli in transito.