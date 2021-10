Incidente nella notte a Lecco: cinque giovani coinvolti

Schianto nella notte in zona lungolago a Lecco con cinque persone coinvolte, di cui almeno una ferita e trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 5 di sabato 23 ottobre. Un'auto ha sbandato finendo fuori strada in via Raffaelo Sanzio, la traversa di via Leonardo da Vinci che si collega con via Adda.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti cinque giovani, tutti intorno ai 20 anni di età. Dopo l'allarme al 118 i soccorsi sono scattati in codice giallo. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, allertata anche la Polizia stradale. In corso le verifiche per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Investito anche un ciclista all'alba: non è grave

Sempre questa mattina, ma alle 7.30, i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire per un altro incidente stradale sempre a Lecco, ma in corso Bergamo. Qui è stato investito un ciclista di 41 anni. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso: l'allarme al 118 è scattato in codice giallo, con l'intervento poi proseguito in verde.