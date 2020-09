Scontro fra auto e moto a Oggiono: giovane centauro finisce in ospedale

Incidente in Via per Molteno a Oggiono nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre. Coinvolti due mezzi, una vettura condotta da una donna di 58 anni e una moto alla cui guida si trovava un uomo di 37 anni.

Ad avere la peggio, come spesso capita in simili incidenti, il centauro. Sul posto sono giunte l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, un'automedica e dalla centrale operativa di Areu è stato fatto alzare in volo l'elicottero del Sant'Anna con l'équipe medica.

Il 37enne ha riportato traumi al bacino e agli arti, ed è stato elitrasportato all'ospedale di Varese Circolo con un codice giallo. Praticamente illesa, invece, l'automobilista.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate.