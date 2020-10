Oggiono: incidente in via per Molteno, giovane finisce in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente avvenuto poco prima delle ore 22 a Oggiono. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in via per Molteno, strada che collega i due comuni lecchesi, per prestare soccorso in seguito a un incidente stradale: i pompieri hanno dovuto estrarre dall'abitacolo della sua autovettura una giovane di ventiquattro anni rimasta incastrata tra le lamiere della quattro ruote, di cui ha perso il controllo sotto la pioggia battente. La squadra, con le varie attrezzature da taglio, i divaricatori e i pistoni idraulici è riuscita a estrarre la ragazza con non poca facilità, consegnandola alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Il personale sanitario della Croce Verde di Bosisio Parini ha trasferito la giovane in codice rosso (condizioni gravi) presso il nosocomio cittadino, supportata dal personale inviato sul posto a bordo di un'automedica.