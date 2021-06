Incidente sulla SP51 a Oggiono: auto contro furgone, 49enne in ospedale

Violento scontro frontale nella tarda serata di lunedì: l'automobilista ha riportato un trauma cranico e alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso. Illeso il conducente del furgone

Via per Dolzago

Incidente nella tarda serata di lunedì a Oggiono, lungo la strada Provinciale 51. Un'automobile e un furgone si sono scontrati frontalmente in un impatto molto violento.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 49 anni, al volante dell'auto, per il quale sono scattati i soccorsi del personale sanitario. Sul posto sono state inviate due ambulanze della Croce rossa di Merate e della delegazione di Galbiate, con automedica e infermieristica a supporto. Presenti a Oggiono anche i Vigili del fuoco con una squadra dal Comando provinciale di Lecco e una dal distaccamento di Valmadrera.

L'automobilista ha riportato un trauma cranico e alle gambe ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, mentre il conducente del furgone in codice verde a Erba. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri.