Scontro auto-moto nella notte: codice rosso a Olginate

Scontro tra auto nella notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre. Intorno alle 23 le due quattro ruote si sono scontrate in via Milano, a Olginate, nella zona delle Fornasette. Secondo quanto riferito da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, tre persone - tutti maschi di 22, 42 e 46 anni - sono state ricoverate in ospedale in codice giallo per le ferite riportate nel sinistro stradale dopo l'allertamento avvenuto in codice rosso.

Una persona è stata portata presso l'ospedale Manzoni di Lecco dai volontari della Croce Rossa di Galbiate, una è stata trasferta presso il nosocomio di Sesto San Giovanni da quelli della Croce Rossa di Merate e la terza è stata trasportata presso il pronto soccorso dal personale dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Parallelamente è stata allertata anche la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco: dal Comando di piazza Bione è stata fatta muovere un'autopompa.