Schianto auto-moto: elicottero in azione a Oliveto Lario

Incidente stradale sulla Ex SS583 a Onno, frazione di Oliveto Lario, nella serata di domenica. Un'auto e una moto si sono scontrate, causando il serio ferimento di un paio di persone.

Sul posto, allertati inizialmente in codice rosso, sono giunti diversi mezzi di soccorso: le ambulanze dei Volontari di Bellagio e della Croce rossa di Asso, un'automedica e l'elicottero alzatosi in volo da Brescia. Presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Le condizioni più preoccupaunti sarebbero quelle della persona in sella alla moto, 33 anni, caricata a bordo del velivolo e trasportata in ospedale. Trasferimento in nosocomio anche per una donna di 33 anni. Entrambi sono stati valutati in codice giallo.