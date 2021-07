Incidente a Onno: frontale tra auto, tre persone in ospedale

Sul posto due ambulanze e l'elicottero decollato da Como. Traumi e contusioni per una donna di 40 anni e il figlio di 4 e per un'anziana al volante dell'altra vettura

Incidente stradale frontale fra due automobili nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 luglio, a Onno, frazione di Oliveto Lario. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone.

L'allarme è stato dato intorno alle 12.30: in via Garibaldi si sono portate due ambulanze, dei Volontari di Bellagio e della Croce rossa di Lecco, mentre dal Sant'Anna di Como si è alzato in volo l'elicottero, che ha successivamente concluso la sua missione in posto.

Ospedalizzate tre persone: una donna di 40 anni con un trauma cranio-facciale, il figlio di 4 anni con diverse contusioni e una 75enne con trauma cranico e policontusioni che guidava l'altra vettura. Tutti sono stati condotti al Manzoni di Lecco in codice giallo. La ricostrzuione della dinamica è affidata agli agenti di Polizia locale.