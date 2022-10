Violento scontro a catena sulla Briantea: tre feriti

Violento scontro lungo la Strada Provinciale 342 Briantea nel corso della serata di martedì 25 ottobre. Poco prima delle 23 tre autovetture si sono scontrate al confine tra Osnago e Cernusco Lombardone, a poca distanza dalla rotonda posta di fronte alla zona commerciale presente in zona. Saranno i carabinieri ad attribuire le varie responsabilità del caso, ma il violento impatto ha causato il ferimento di tre persone, tre maschi di 23, 27 e 61 anni che sono stati trasportati tra l'ospedale "Manzoni" di Lecco e il "Mandic" di Merate per gli accertamenti del caso. Allertati anche i vigili del fuoco.

Interdetta anche la circolazione ai mezzi in transito tra i due comuni coinvolti, misura necessaria per consentire ai soccorritori di poter agire in completa sicurezza fino al ripristino delle condizioni necessarie per procedere con la riapertura del tratto.