Scontro tra auto nel cuore della Brianza: coinvolte due giovani

Serio incidente avvenuto davanti al cimitero di Osnago. Due autovetture si sono scontrate lungo via Trento, frequentata arteria, poco dopo le 14 di sabato 28 gennaio: per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale chiamati a intervenire i due veicoli sono entrate in rotta di collisione, con il coinvolgimento di cinque persone di 41, 30, 28, 12 e 8 anni. Inviati sul posto in codice rosso da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, i volontari della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce Bianca, unitamente all'elisoccorso fatto decollare dalla base di Bresso (Milano) e l'autoinfermieristica, hanno riscontrato come le condizioni dei coinvolti non fossero particolarmente preoccupanti.

Dopo le prime valutazioni il mezzo aereo ha fatto rientro nel Milanese senza effettuare trasporti, mentre i ricoveri in ospedale sono avvenuti in codice giallo, più che altro per precauzione, e codice verde. Starà agli agenti ricostruire con precisione la dinamica del sinistro stradale.