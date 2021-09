Osnago, brutto incidente frontale sulla Provinciale: grave un 53enne

Grave incidente a Osnago, lungo la Strada Provinciale 342dir. Poco dopo le 16 si è verificato un frontale tra le due rotonde di Decathlon e Marasche: coinvolti due automezzi, una ragazza di ventidue e un uomo di cinquantadue anni; l'uomo, in viaggio verso Milano, sarebbe stato colto da un malore e avrebbe così perso il controllo della sua vettura, scontrandosi con la macchina guidata dalla giovane.

Codice rosso

Le condizioni del 53enne, che era alla guida di una Fiat Panda, sarebbero decisamente preoccupanti: sul posto si è portato anche un elicottero inviato dalla base di Villa Guardia (Como), che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco; più lievi le ferite della ragazza, ricoverata invece in codice verde. Sul posto, oltre ai volontari della Croce Rossa di Merate e della Croce Rossa di Casatenovo, sono stati arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per l'esecuzione di rilievi e la gestione del traffico.