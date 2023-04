L'incidente di Osnago si è trasformato in tragedia. È morto in ospedale Francesco Galli, giovane di 17 anni incappato in un grave incidente nel primo pomeriggio di sabato 8 aprile lungo via Trento: troppo gravi le ferite rimediate nel violento scontro con un albero e nella conseguente caduta al suolo; sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza al Niguarda di Milano, il ragazzo residente a poca distanza dal luogo del sinistro si è spento poche ore dopo.

Il tragico incidente di Osnago

I soccorsi del 118 sono intervenuti in codice rosso per prestare aiuto a Francesco, studente presso l'istituto Viganò, uscito di strada e andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo del veicolo su cui era in viaggio. Uno schianto violento la cui esatte dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi con l'elicottero di Areu decollato da Milano, l'auto medica e l'ambulanza della Croce bianca. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia di Merate. Alle ore 13.30 le operazioni erano sono ancora in corso: dopo le prime cure portate sul posto, il ragazzo è stato trasferito sempre in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso.

Sgomento in paese: la famiglia era nota anche vista la gelateria gestita dal papà; lui, la moglie e l'altra figlia si sono precipitati sul luogo dell'incidente, assistendo allo svolgimento delle manovre di primo soccorso e al trasferimento presso il nosocomio milanese.