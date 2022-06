Si rovescia con l'auto in via Papa Giovanni, 43enne soccorsa a Castello

Serio incidente nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno nel rione di Castello sopra Lecco. Poco dopo le 16.30 un'automobile si è rovesciata sul fianco sinistro mentre viaggiava in direzione Santo Stefano, forse a causa del contatto con il marciapiede: saranno gli agenti della Polizia stradale, inviata in loco per chiudere momentaneamente la corsia ed eseguire i rilievi del sinistro stradale, a fare chiarezza sull'incidente.

Le conseguenze

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha richiamato sul posto, oltre ai poliziotti, anche i pompieri e, in codice rosso, i volontari della Croce Rossa di Premana: due le persone coinvolte, tra cui una donna di 43 anni che fortunatamente non ha rimediato ferite a causa dell'incidente. Chiaramente la chiusura di quel frequentato tratto di strada, soprattutto in questa specifica fascia oraria, ha creato delle difficoltà alla circolazione stradale.