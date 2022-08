Grave incidente sulla Provinciale della Valsassina: 48enne ferito e ricoverato

Serio incidente quello avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 agosto lungo la Strada Provinciale 62 a Pasturo. Varie squadre di soccorritori hanno raggiunto la zona compresa tra il curvone e l'uscita per Introbio a causa dello scontro tra due camioncini e un'autovettura avvenuto intorno alle 15.30. Stando a quanto riferito da fonti dei Vigili del Fucoo, giunti in loco con due autopompe serbatoio inviate dal Comando Provinciale di Lecco, è stato necessario estrarre il 48enne alla guida di uno dei camioncini e mettere in sicurezza gli altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono stati inviati, in codice rosso, i volontari del vicino Soccorso Centro Valsassina d'Introbio e l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como): l'uomo è stato stabilizzato, caricato sul mezzo aereo e trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso; giunto in nosocomio, è stato accettato in codice giallo.