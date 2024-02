Scontro tra auto, traffico bloccato a Pescate

Code a Pescate per un incidente avvenuto sulla strada principale. Poco prima delle 11 di martedì 13 febbraio due autovetture si sono scontrate lungo via Roma, all'altezza dell'incrocio con via Francesco d'Assisi, e questo ha creato dei forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Risvolti si sono registrati sul fronte medico: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini, che si sono fatti carico di un uomo di 73 anni.

Stabilizzato e caricato sull'ambulanza arrivata in loco, il ferito è stato trasferito presso il pronto soccorso: arrivato all'ospedale Manzoni, è stato ricoverato in codice giallo.