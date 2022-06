Scontro tra auto lungo la Provinciale di Pescate: cinque giovani feriti

Violento scontro tra auto nella tarda serata di Pescate. Intorno alle 22.30 di mercoledì 29 giugno due quattro ruote sono venute a contatto lungo via Roma, tratto della Strada Provinciale 72 "Lariana", all'altezza dello spaccio di dolci. Cinque le persone che sono rimaste ferite a causa dell'impatto: si tratta di quattro maschi, di 19, 23, 24 e 27 anni, e di una ragazza di 21 anni, raggiunti in loco dal personale sanitario di Croce San Nicolò di Lecco, Croce Verde di Bosisio Parini, Croce Rossa di Galbiate e Soccorso Cisanese, oltre che da un'autoinfermieristica.

I soccorsi a Pescate

Sul posto sono stati inviati anche i carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi, e, dal Comando provinciale di Lecco, i vigili del fuoco con con un'autopompa serbatoio: dopo aver messo in sicurezza i mezzi, i cinque coinvolti sono stati estratti dagli abitacoli e affidati alle cure del personale sanitario allertato da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza davanti agli occhi del capannello di persone venutosi a formare. Le loro condizioni, al di là della paura per lo scontro, non desterebbero particolare preoccupazione: il ricovero in vari ospedali, tra cui quelli di Merate ed Erba, è avvenuto infatti in codice verde.