Incidente a Pescate, cinque persone coinvolte

Incidente frontale con cinque persone coinvolte a Pescate. Lo schianto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 ottobre, lungo la Strada Provinciale 72 all'altezza del civico 160 di via Roma. L'allarme è scattato in codice rosso, poi per fortuna la situazione è apparsa meno grave con il trasporto comunque di tre persone in ospedale in codice giallo.

Sul posto si sono presto portati i soccorsi di Areu con tre ambulanze e l'auto medica, insieme ai Vigili del fuoco del Comando Lecco con un'autopompa serbatoio. Allertata anche la Polizia stradale. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dinamica dell'incidente: lo schianto ha coinvolto una macchina, un autotreno e un camioncino. In pochi minuti si sono create lunghe lungo la tratta di Sp72 a sud di Lecco.