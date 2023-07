Auto finisce in una scarpata ai Piani Resinelli: recuperata

Auto finisce fuori strada ai Piani Resinelli. Sul posto, sabato a ora di pranzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, al fine di mettere in sicurezza la vettura, un'utilitaria, precipitata in una piccola scarpata tra due abitazioni.

L'auto era rimasta a mezz'aria con le ruote posteriori, in una posizione decisamente pericolosa. Dopo averla messa in sicurezza utilizzando verricello e cuscini ad aria, i pompieri hanno riportato la vettura in zona sicura. Per fortuna l'automobilista non ha riportato alcune conseguenze e non si segnalano feriti nel sinistro. I rilevamenti sono affidati alle forze dell'ordine.