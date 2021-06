Serio incidente auto-moto a Missaglia: grave il motociclista, si costituisce il pirata della strada

Il 46enne è ricoverato a Varese in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita

Si avvia alla conclusione il caso riguardante il grave investimento stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì a Missagliola, frazione di Missaglia, più precisamente in via della Misericordia. Un 46enne residente a Casatenovo è stato travolto dall'autovettura guidata da un coetaneo residente in zona, venendo conseguentemente sbalzato dalla due ruote: caduto rovinosamente a terra, l'uomo è stato soccorso in codice rosso dall'elicottero inviato dalla base di Villa Guardia (Como) e dai volontari della Croce Bianca di Besana Brianza. Stabilizzato, si trova ancora ricoverato all'ospedale di Varese in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il pirata si è costituito

Le indagini dei carabinieri riguardano anche, se non soprattutto, l'alterco avuto dai due pochi minuti prima del sinistro stradale all'interno di un locale vicino: dopo aver investito il coetaneo, il 46enne pirata della strada si è dileguato a tutta velocità. Nella giornata di giovedì si è poi costituito alle autorità.