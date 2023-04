Enorme spavento nel pomeriggio di giovedì 20 aprile. Nel primo pomeriggio un autobus e un'autovettura si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 51 che taglia Barzanò: un pullman turistico con a bordo una scolaresca e due autovetture si sono schiantate violentemente; a generare il sinistro stradale - descritto come pauroso - sarebbe stato lo sbandamento di una delle due automobili, che sarebbe finita contro il mezzo pesante e, da qui, il medesimo avrebbe quindi terminato la propria corsa contro l'altra auto.

Varie sono state le squadre di soccorritori che sono state chiamate a intervenire sul posto unitamente ai pompieri del comando di Lecco e del distaccamento volontario di Merate vista la fuoriuscita di liquido dall'autobus: gli studenti non sono rimasti feriti nell'impatto. Qualche impatto, invece, per l'autista e il guidatore di una delle autovetture, fortunatamente non grave. I carabinieri sono stati incaricati di eseguire i rilievi del sinistro stradale e ricostruire la dinamica dello stesso. La strada provinciale è stata chiusa per circa un'ora.