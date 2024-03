Schianto per le vie di Rancio: grave 22enne

Grave incidente a Rancio. Un giovane di 22 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 in via Padre Mazzucconi, arteria che propone vari restringimenti come quello dov'è avvenuto il sinistro, ovvero all'altezza del condominio attualmente in costruzione a poca distanza dall'incrocio con via Don Bosco: si è schiantato in auto contro il muro di un'abitazioni. La chiamata al Nue 112 ha generato la mobilitazione dei soccorsi: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, i sanitari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica, unitamente alla Polizia locale e ai vigili del fuoco.

Il ragazzo è stato ricoverato con il codice di massima gravità presso l'ospedale Manzoni di Lecco: è arrivato in via dell'Eremo poco prima delle 22.