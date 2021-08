Incidente in moto sulla Regina, morto trentenne lecchese

Abitava a Missaglia il motociclista morto nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Regina all'altezza di Brienno. A perdere la vita è stato Fabio Angeloro, artigiano residente nel comune della Brianza Lecchese. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 17.45 di venerdì 6 agosto, lungo la strada che costeggia il Lario sul lato Comasco.

In attesa delle ricostruzioni ufficiali sull'accaduto, sembrerebbe che non sia stato coinvolto nessun altro veicolo e il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause e con dinamiche ancora tutte da stabilire) andando a sbattere conto un muretto. Angeloro, che viaggiava su una Triumph bianca, sarebbe morto praticamente sul colpo.

Fabio Angeloro, classe 1991.

Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto autoambulanza, automedica, carabinieri di Como e vigili del fuoco. L'artigiano, classe 1991, abitava nella frazione di Maresso. A piangerlo, oltre ai suoi genitori e ai due fratelli, anche la fidanzata e i numerosi amici.