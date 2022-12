Si ribaltano con l'auto nella notte di Santo Stefano: paura per i ragazzi

Grosso spavento per un gruppo di ragazzi nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 dicembre. Sei giovanissimi di età compresa tra i 17 e i 18 anni sono stati soccorsi dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e da quelli di SOS Lurago D'Erba a causa dell'incidente che ha visto coinvolta un'utilitaria intorno alle 00.15 in via Luigi Cadorna di Cremella. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti da Merate per aiutare a soccorrere i ragazzi dopo il ribaltamento dell'autovettura avvenuto nel cuore della Brianza.

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore: fortunatamente le condizioni dei giovani non si sono rivelate gravi, tanto che gli stessi sono stati ritrovati all'esterno dell'abitacolo, mentre il trasporto presso gli ospedali di Cantù (Como) e Lecco è avvenuto in codice verde. Rilievi e indagini affidati ai carabinieri.