Incidente tra due auto in serata: tre persone trasportate in ospedale

Schianto tra due auto con intervento dei soccorsi in codice rosso nella serata di ieri, sabato 19 marzo, a Sirone. L'allarme è scattato poco prima delle ore 21 in via Verdi. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente. Una delle due vetture si sarebbe anche ribaltata. Ferite le tre persone a bordo delle due macchine, poi trasportate in ospedale in codice giallo. Si tratta di due donne di 30 e 50 anni e di un uomo di 53. Sul posto si sono subito portati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e i Vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale di Areu per estrarre le persone dalle vetture prima delle cure e del trasferimento al Manzoni di Lecco. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.