Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muro: a Sirtori arriva l'elisoccorso

Serio incidente nel pomeriggio di giovedì 25 agosto a Sirtori. Qualche minuto prima delle 13 il ragazzo 27enne alla guida di un'autovettura si è scontrato contro il muro di una casa sita in via Lissolo mentre era in viaggio verso l'incrocio con via Garibaldi, rimediando delle ferite preoccupanti: l'impatto è stato violento e per portare a termine i soccorsi la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco, assegnando un codice rosso, la Croce Rossa di Casatenovo, un'autoinfermieristica, i pompieri e l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Bresso (Milano).

I soccorsi

Nello specifico, i vigili del fuoco sono entrati in azione con un'autopompa fatta partire dal Distaccamento volontario di Merate e con quella giunta in loco dal Comando provinciale di Lecco. È servita circa mezz'ora per estrarre il ragazzo dall'abitacolo usando pistoni e catene, il giovane è stato caricato sul mezzo aereo ed è stato trasferito all'ospedale di Rozzano con un trauma cranico e al bacino: qui gli è stato assegnato un codice giallo. Allertati anche i carabinieri della Stazione di Costa Masnaga, incaricati di disporre la momentanea chiusura della strada e di eseguire i rilievi del caso.