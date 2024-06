Soccorsi in azione ad Abbadia per lo schianto tra due auto

Incidente con tre persone coinvolte nella serata di lunedì 17 giugno lungo la Sp72 ad Abbadia Lariana. Lo schianto che ha coinvolto due auto, una Fiat Panda e una Station wagon, è avvenuto alle 20.15 in via Nazionale all'altezza del civico 129. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente: si sarebbe trattato di un frontale. Dopo l'allarme scattato in codice giallo, sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Allertati anche i carabinieri.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una ragazzina di 16 anni, un giovane appena maggiorenne e una donna di 57 anni. Per due di loro stato necessario il trasferimento in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco. Le loro condizioni non sarebbero dunque gravi. Disagi alla viabilità lungo l'arteria che attraversa il paese del lago.